الاتحاد للطيران: لا نستطيع إنقاذ إير برلين من الإفلاس

قالت “الاتحاد للطيران”، اليوم الثلاثاء، إنها لا تستطيع إنقاذ إير برلين التي أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها.

وأضافت “الاتحاد”، التي تملك حصة تبلغ نحو 30% في “إير برلين”، أن نشاط الناقلة الألمانية “تدهور بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما منعها من التغلب على تحديات كبيرة ومن تنفيذ حلول استراتيجية بديلة”.

وتابعت، في بيان لها، إنها وكمساهم بحصة أقلية لا تستطيع تقديم تمويل يزيد إنكشافها المالي، مبدية استعدادها للمساهمة في إيجاد حل تجاري قابل للتنفيذ يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وتقدمت شركة الطيران الألمانية المتعثرة “إير برلين”، اليوم الثلاثاء، بطلب لإشهار إفلاسها، وقالت إنها تجري محادثات مع “لوفتهانزا” لبيع أجزاء من أنشطتها.

وأضافت “إير برلين” أن رحلاتها مستمرة وأن الحكومة الألمانية تدعمها بقرض تجسيري.

كما أكدت الشركة على موقعها الإلكتروني بعد ظهر اليوم أن جداول رحلاتها لم تتغير وقالت إن جميع رحلات “إير برلين” وشركة “نيكي” المملوكة للشركة ستنفذ وفق الخطة.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الموضوعة في جدول الشركة لا تزال قابلة للحجز.

وقالت الشركة، في بيان إلزامي للبورصة، إنه وفي ضوء إعلان شركة طيران الاتحاد الإماراتية التوقف عن تقديم دعم مالي للشركة “فإن استمرار وجود الشركة لن يكون مجديا”.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بيرجيته تسيبريز أن حركة تشغيل الطيران لدى شركة “إير برلين” لا تزال مؤمنة لمدة 3 أشهر تقريبا من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو من الحكومة الاتحادية.