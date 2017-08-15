الكويت ترفع أسعار الكهرباء على الوافدين

تستعد الكويت لرفع أسعار الكهرباء على الوافدين، للمرة الأولى منذ 50 عامًا في إطار سلسلة إجراءات مشابهة تضمنت رفع أسعار الوقود والسلع، والتي حملت مزيدًا من الضغوط والأعباء الاقتصادية على العمال المهاجرين في البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو 3 ملايين أجنبي، بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون شخص، نتيجة تراجع أسعار النفط.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي المهندس محمد بوشهري، في لقاء جمعه مع صحيفة “الرأي” الكويتية، أن تطبيق التعرفة الجديدة للاستهلاك سيبدأ في 22 أغسطس/آب الجاري على القطاع الاستثماري، حيث ستصبح تعرفة الواط 5 فلوس بدلًا من فلسين.

وأوضح أنه في التاريخ نفسه من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستطبق على القطاع الحكومي وعلى بقية القطاعات الأخرى كالشاليهات والمزارع، بينما ستطبق على الجواخير في فبراير/شباط القادم ،وفقًا للقانون 20 لسنة 2016 ،والذي أقره مجلس الأمة الكويتي، ويسمح للحكومة الكويتية برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات، ويستثني المواطنين الكويتيين.

وأشار بوشهري إلى أن القانون لم يغفل عن تطبيق التعرفة الجديدة على المواطنين الذين يسكنون في المباني الاستثمارية، حيث إن من ليس لديه بيت مسجل باسمه أو سكن آخر ،سيحصل على نفس الدعم الذي يحصل عليه من هم في السكن الخاص، في حين أن التعرفة الجديدة ستطبق على من يملكون مساكن مسجلة بأسمائهم.