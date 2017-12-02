“الموانئ”الكويتية تضع شركات “كي.جي.إل” على القائمة السوداء

أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية قراراً إدارياً يقضي بإدراج شركة رابطة الكويت والخليج للنقل “كي.جي.إل” وشركاتها التابعة ضمن القائمة السوداء وحظر التعامل معها ومنعها من الاشتراك بالمناقصات أو العقود الاستشارية.

وهذا القرار الذي أصدره مدير عام مؤسسة الموانئ في الكويت الشيخ يوسف الصباح هو الأحدث في سلسلة الضربات التي تلقتها الشركة بعد ثلاثة ايام من اعتقال رئيسها ونائبة الرئيس وإحالتهما إلى التحقيق.

وقضى القرار بإدرج الشركات التالية:

-“كي.جي.إل” للمناولة.

-“كي.جي.إل” لوجستيك.

-“كي.جي.إل” الدولية للموانئ والتخزين والنقل.

-“كي.جي.إل” للاستثمار.

– رابطة الكويت والخليج للنقل.

وتم إدراج الشركات على القائمة السوداء لثبوت ارتكابها مخالفات وتعديات وردت في تقارير ديوان المحاسبة، ومنها الإستئلاء على مساحة قدرها مليون متر مربع في ميناء عبدالله، ومناطق أخرى ومستودعات ومناطق تخزين في ميناءي الدوحة والشويخ، إضافة إلى عدم سداد الشركات مبالغ كبيرة.