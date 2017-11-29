طيران الجزيرة: من المرجح تقديم طلبية طائرات خلال 2018

قال روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة الكويتية، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تقدم الشركة طلبية لشراء طائرات جديدة خلال العام المقبل.

وأكد راماشاندران للصحفيين، على هامش مؤتمر للطيران في دبي، أن الشركة تدرس شراء طائرات من بوينغ، وإيرباص، وإمبراير، وبومباردييه، في طلبيتها.

ووصلت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.343 مليون دينار، لتنخفض بنسبة 78 % إلى مقابل أرباحها البالغة 5.991 مليون دينار قبل عام.

يشار إلى أن شركة طيران الجزيرة تأسست في 2004 وأدرجت في بورصة الكويت في 2008 ويبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دينار، وتنقل سنويًا أكثر من 1.2 مليون مسافر، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.