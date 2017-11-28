العربية للطيران الأردن تعلق رحلاتها المنتظمة.. وهذه الأسباب

قال الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران، عادل العلي، اليوم الثلاثاء، إن وحدتها الأردنية بدأت العمل كشركة طيران عارض بعد تعليق الرحلات المنتظمة في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلاف على حقوق المرور في البلاد.

وأبلغ العلي الصحفيين خلال مؤتمر للقطاع، أن العربية للطيران الأردن، المملوكة جزئيًا للعربية للطيران التي تتخذ من الشارقة مقرًا لها، لم تتمكن من الحصول على حقوق مرور جديدة من الأردن مما جعل عملياتها في مدينة عمّان غير قابلة للاستمرار.

وجاءت هذه الخطوة بضغط من ستيفان بتشلر الرئيس التنفيذي الجديد للخطوط الجوية الملكية الأردنية حيث يسعى لتحويل الملكية الأردنية لنموذج جديد لرحلات الأعمال التجارية منخفضة التكلفة، وهو ما يعني معارضة تحرير سوقها المحلية في محاولة لقلب النتائج المالية المخيبة للآمال المستمرة منذ سنوات.