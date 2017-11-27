بالصور.. عمال “أمازون” ينامون وقوفًا ومجبرون على العمل 55 ساعة أسبوعيًا

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ظروف العمل، التي يعاني منها موظفو شركة “أمازون” الأمريكية للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.

وقالت الصحيفة إن “الموظفين ينامون على أقدامهم من التعب أثناء عملهم، لافتة إلى وجود كاميرات مثبتة على كل خطوة لمراقبة تعبئة الموظفين لحوالي 300 مادة في الساعة، فضلا عن وجود شاشات تنبه الموظفين في حالة الإخفاق”.

ويتم تغطية الساعات حتى لا يتذكر الموظفون كم من الوقت قضَوْا في ساعات العمل الخاصة بهم، كما أنهم يمشون ما يصل إلى ثلث ميل لاستخدام المرحاض.

وتعد “أمازون” أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية، وتقع في مدينة “بتيلبوري” بمقاطعة “إسكس”، شرقي بريطانيا، وهو الموقع الأكبر في أوروبا.

ويشير تحقيق سري أجراه مراسل صحيفة “صنداي ميرور” الذي قضى 5 أسابيع في الموقع، إلى أن العمال “يعانون عقليًا وجسديًا أثناء محاولة تلبية الطلب”.

وقال إن “بعض زملائه كانوا متعبين جدًا من العمل لمدة 55 ساعة في الأسبوع، لدرجة أنهم كانوا ينامون على أقدامهم”، مضيفًا أن “الذين لم يتمكنوا من مواكبة الأهداف يعاقبون بالصرف من الخدمة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وعدت فيه “أمازون” بتحسين معاملة الموظفين، بعد اتهامات بشأن ظروف العمل السيئة وانخفاض الأجور، وقد نفذ العمال في إيطاليا وألمانيا إضرابًا احتجاجًا على ظروف عملهم.