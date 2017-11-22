ساب الألمانية تبدأ استجوابات بعد استقالة موظفين كبار في الخليج على صلة بإيران

قالت شركة “ساب” الألمانية للبرمجيات، يوم الأربعاء: “إنها بصدد استجوابات جديدة بشأن ممارسات البيع في أسواق ناشئة بعد استقالة مسؤولين تنفيذيين كانوا معنيين بتعاملات الشركة التجارية مع إيران، وإحالة آخرين إلى إجازة إدارية في الآونة الأخيرة”.

وأبلغت أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، والتي تستخدم كبرى الشركات المتعددة الجنسيات في العالم برمجياتها المتخصصة في الرقابة المالية، أنها تحقق بممارسات بيع في منطقة دول الخليج حيث تتم متابعة صفقات الشركة في إيران.

وقال مصدر مطلع على الموقف: “إن تايفون توبكوك المدير القُطري لساب في دولة الإمارات استقال، بينما أُحيل بشيميك أولديشكي المدير القُطري للشركة في سلطنة عُمان، والذي قالت صفحة التعريف به على موقع “لينكد إن رئيس فريق عمل منطقة الإمارات وإيران وعُمان، أحيل إلى إجازة إدارية”.

وقال المصدر: “إن مغادرة المسؤولين لمواقع عملهم مرتبطة بصفقات تجارية في إيران، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل”.