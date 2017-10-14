شركة الاتصالات العراقية “كورك” توقف خدماتها عقب اقتحامها واختطاف 9 من موظفيها

أعلنت شركة “كورك” للاتصالات المتنقلة في العراق، اليوم السبت، توقف خدماتها في خمس محافظات جنوبية، عقب تعرض بدّالتها الرئيسة في محافظة بابل لهجوم مسلح ،مساء أمس، واختطاف 9 من موظفيها.

وقالت الشركة ،في بيان اليوم، إن بدالتها الرئيسة الموجودة في الفرات الأوسط ،بمحافظة بابل (ذات الغالبية الشيعية)، تعرضت لهجوم “إرهابي” من مجموعة من المسلحين يقودون 4 سيارات.

وذكر البيان، أن الهجوم أدّى إلى ضرر كبير في البدّالة، وخسائر مادية كبيرة أدّت بدورها لتوقف خدمة الشركة في خمس محافظات، هي: النجف، وكربلاء، والديوانية، والسماوة وبابل.

وأضاف أن المسلحين ،اختطفوا الكادر التقني المكون من مهندسين اثنين وسبعة موظفين.

وتابع البيان أن “شركة كورك للاتصالات، سوف تلجأ لجميع الوسائل القانونية للكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي، علمًا بأن الموضوع ما يزال قيد التحقيق حتى الآن”.

و”كورك” ،هي إحدى شركات الهاتف النقال الثلاث الرئيسة في العراق، ويوجد مقرها الرئيس في إقليم شمال البلاد، ويملكها رجال أعمال أكراد.