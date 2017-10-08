رئيس طيران الإمارات: أداء النصف الأول في 2017 أفضل منه العام الماضي

حققت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، أداء في النصف الأول من السنة المالية الحالية أفضل منه قبل عام حين أعلنت تراجع الأرباح 75 في المئة.

وقال تيم كلارك رئيس الشركة للصحافيين خلال مؤتمر لأمن الطيران في دبي: “الأشهر الستة (الأولى) كانت أفضل كثيرًا من مثيلتها قبل عام”. تعلن شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي نتائج الأشهر الستة ،التي انتهت في الـ30 من سبتمبر/أيلول الشهر المقبل.

وواجهت الشركة هذا العام قيودًا على السفر ،فرضتها الولايات المتحدة، وشملت بصفة أساسية شركات الشرق الأوسط ،إلا أن معظمها أُلغي.

وقلصت الشركة وتيرة بعض الرحلات المتجهة للولايات المتحدة نتيجة القيود التي أضعفت الطلب.

وقال كلارك إن الطلب تراجع نحو 15 إلى 18 في المئة على رحلات الولايات المتحدة ،لكن شركة الطيران سجلت نشاطًا صيفيًا قويًا هناك.