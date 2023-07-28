المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، أمس الخميس، في ظل حالة من عدم اليقين تعرفها منطقة اليورو.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن البنك رفع أسعار الفائدة على الودائع للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 25 نقطة أساس من أقل من صفر بالمئة، العام الماضي، إلى 3.75%.

وجاء في التقرير أن "معدلات منطقة اليورو تظل أقل من المعدل القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 5.25% إلى 5.5%".

ويواجه المركزي الأوروبي معضلة حول هذا الفرق مع الفيدرالي الأمريكي، إذ إن مستويات التضخم في منطقة اليورو أعلى منها في الولايات المتحدة، كما أن النمو في منطقة اليورو أضعف بكثير، ما يعكس بشكل جزئي تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى التعامل مع مخاطر بقاء نسب التضخم مرتفعة لفترة طويلة، في مقابل التهديد الذي يلوح في الأفق بمواجهة شبح الركود، والذي يطارد منطقة اليورو لأشهر.

وانخفض اليورو بأكثر من سنت واحد مقابل الدولار، ليصل إلى ما يقل قليلاً عن 1.10 دولار، وانخفضت عائدات الديون الحكومية في منطقة اليورو، حيث خلص المستثمرون إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيكون حذرًا بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وتفاقم انخفاض اليورو بسبب البيانات التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي إلى أن النظرة العامة حول اقتصاد منطقة اليورو تدهورت، لا سيما في قطاع التصنيع.

وقالت لاغارد: "نحن منفتحون على الخيارات فيما يتعلق بقرارات المركزي الأوروبي التي سيتم اتخاذها في سبتمبر، وخلال الاجتماعات اللاحقة للبنك.. قد نرفع نسب الفائدة وقد نتوقف، وما سيتم التوصل إليه قد يتغير".

واعتبر الصحيفة أن هذا الغموض يعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي يواجهها محافظو البنوك المركزية في أوروبا مع ازدياد قتامة آفاق النمو في منطقة اليورو، وانخفاض نسب التضخم بسرعات مختلفة، حيث أثرت الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على إنفاق الأسر ونفقات الشركات.

وتشير استطلاعات إلى أن منطقة اليورو "ستعاني المزيد من الألم في المستقبل، خاصة في ألمانيا التي تعتبر أكبر الاقتصادات في المنطقة".

ويتوقع مستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نحو 4% في وقت لاحق من هذا العام، قبل البدء في الخفض العام المقبل.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية