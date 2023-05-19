قادة مجموعة السبع: ندعم موازنة أوكرانيا لعام 2023 وأوائل 2024

أكد زعماء دول مجموعة السبع، الجمعة، حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه في موازنة العام الجاري وأوائل عام 2024 مع تجديد التزامهم بتزويدها بالدعم المالي والعسكري في حربها مع روسيا.

وذكر الزعماء في بيان صادر عن قمتهم، التي انطلقت في مدينة هيروشيما اليابانية، "نتخذ اليوم خطوات جديدة لضمان فشل العدوان الروسي غير الشرعي على دولة أوكرانيا ذات السيادة ودعم الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق سلام عادل قائم على احترام القانون الدولي".