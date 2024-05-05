حرب غزة تُهبط بقيمة سهم ستاربكس 31%

هبط سهم "ستاربكس" للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31%، منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية، المتهمة بدعم إسرائيل.

ويظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول" استنادًا إلى بيانات الشركة في وول ستريت، أن السهم تراجع بنسبة 31% منذ اتساع رقعة المقاطعة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة، 73.11 دولارًا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل، بما فيها ستاربكس، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وفي ختام جلسة الجمعة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43 بالمئة، ليبلغ أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول 2024؛ إذ بلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعة.

وفي بيان حينها، قال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في بيان، إن الشركة تعمل اليوم "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة".