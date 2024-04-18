خبراء: ملف الديون العراقية ينذر بهزة اقتصادية في البلاد

حذر مسؤولون وخبراء اقتصاديون في العراق من حجم الديون الداخلية والخارجية في ذمة الحكومة العراقية، وخطرها على استقرار اقتصاد البلاد.

ووفق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي محمد مظهر صالح، فإن حجم الديون الخارجية يقدر بـ 20 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الدين الداخلي 50 مليار دولار.

ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد نوري، لـ"إرم نيوز"، إن "ملف الديون الخارجية والداخلية خطر حقيقي يهدد الاقتصاد العراقي، وإن تلك الديون تجعل من الوضع الاقتصادي والمالي غير مستقر، وسببها الإخفاق في إدارة الملف المالي والاقتصادي طيلة السنوات الماضية".

وبين نوري أن "الديون الخارجية والداخلية يمكن أن ترتفع خلال المرحلة المقبلة خاصة، في ظل وجود عجز مالي كبير وخطير في موازنة سنة 2024".

وأكد أن "الحكومة ستعمل على سد هذا العجز من خلال الاقتراض.. ولتلك القروض فوائد، ولهذا فالاقتصاد العراقي غير قوي وغير مستقر، وقد يتعرض لاهتزازات كبيرة جراء تلك الديون ونسبة العجز".