هل يطيح تعهد "القضاء على البطالة" بفرص إعادة انتخاب ماكرون؟

توقعت صحيفة لوموند الفرنسية احتمال أن يفشل الرئيس الفرنسي في الفوز بعهدة رئاسية جديدة بسبب فشله في الالتزام بما تعهد به سابقا وهو القضاء على البطالة بحلول العام 2027، خاصة مع ارتفاع معدل البطالة في البلاد، إلى 7.4% من السكان.

وكان ماكرون خلال سباق الانتخابات الرئاسية تعهد للفرنسيين بالتوظيف الكامل أو ما يعرف في الاقتصاد بـ"العمالة الكاملة" ويعني "الوضع الذي يعمل فيه جميع أفراد بلد ما، القادرون على العمل والراغبون في القيام بذلك بشكل فعال إما كموظفين في شركة أو منظمة أو إنشاء شركاتهم الخاصة. وعندما يحدث التوظيف الكامل، فإن الطلب على العمالة يساوي العرض بحيث يكون سوق العمل في حالة توازن مثالي"، وفق موقع "إيكونومي إن أرابيك".

وفشل ماكرون في تحقيق ذلك، حيث تكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في فرنسا، عن زيادة بنسبة 0.2% في معدل البطالة إلى 7.4% في الربع الثالث، وهو ما يعني 2.3 مليون متعطل عن العمل، بزيادة قدرها 64 ألفا عن الربع الثاني.

ولفتت صحيفة لوموند إلى أنه في اليوم السابق لنشر هذه النتائج المحبطة، أقرت الجمعية الوطنية بشكل نهائي مشروع قانون "التشغيل الكامل للعمالة"، الأمر الذي أكد التزام الحكومة بهدفها المركزي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في خضم التحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومكافحة معاداة السامية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، برزت قضية سوق العمل إلى الظهور باعتبارها تعقيدًا محتملًا لسنوات ماكرون الأخيرة.