خبر سيء لمحبي الشوكولاته.. أسعار الكاكاو تحطم كل الأرقام
تجاوزت القيمة التبادلية لحبوب الكاكاو، اليوم الجمعة، سعر 6 آلاف دولار للطن الواحد، محطمة كل الأرقام القياسية السابقة لهذا المنتج، الذي يدخل في الكثير من الصناعات الغذائية، وليس فقط الشوكلاته.
وللمرة الأولى في التاريخ، وصلت القيمة السوقية لحبوب الكاكاو في العالم، اليوم الجمعة، إلى رقم قياسي جديد، أكثر من 6 آلاف دولار/ للطن.
ووفق بيانات تجارية، فإن السبب الرئيسي لتسارع الأسعار هو الجفاف في غرب أفريقيا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة وأزمة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، التي تعرقلها ميليشيا الحوثي.
ويقول الخبير الروسي في سوق الأوراق المالية، يفغيني ميرونيوك، إن الجفاف في غرب أفريقيا والتوتر في البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الأسمدة، كلها أسباب تثير أزمة حادة في نقص منتجات حبوب الكاكاو، وارتفاع أسعارها لفترة تتراوح بين عام ونصف العام، إلى ثلاثة أعوام قادمة.
وفي بداية شباط/فبراير الجاري، وصلت قيمة سعر طن حبوب الكاكاو إلى 5 آلاف دولار للمرة الأولى منذ عام 1977، وبعد أقل من أسبوع وصلت الأسعار إلى 5.5 ألف دولار/ للطن، متجاوزة الرقم القياسي المسجل منذ 47 عامًا.
واليوم الجمعة، وصل سعر حبوب الكاكاو أثناء التداول إلى 6014 دولارًا/للطن، لكنه تراجع بعد ذلك قليلًا إلى 6010 دولارات.
وعلق ميرونيوك على ذلك قائلًا: "السبب الرئيسي وراء تسارع نمو الأسعار في فبراير/شباط هو الأحداث المناخية وأمراض المحاصيل التي تسببت في أضرار لها في غرب أفريقيا، المورد الرئيسي للكاكاو في العالم".
وأشار إلى أنه "في السابق، كان فشل المحاصيل ناجمًا عن أمراضها، أما الآن فهو ناجم عن الجفاف".
ووفق ميرونيوك، فإن أسعار الأسمدة مرتفعة للغاية، تغذيها مناقشة مشروع قانون "لا للمواد الزراعية الروسية" في الولايات المتحدة، الذي يعني ضمنًا بدء عمل السلطات الأمريكية لتقليل اعتماد أمريكا نفسها ودول أخرى على المنتجات الزراعية من روسيا، التي تعتبر من أكبر مصدري الأسمدة في العالم، وهذا له تأثير على أسعار المنتجات الزراعية، بما في ذلك حبوب الكاكاو.
وتابع: "يتأثر ارتفاع الأسعار بتقييد حركة السفن في البحر الأحمر، فقد أصبحت تكلفة نقل حاوية واحدة عبره أغلى بثلاثة آلاف دولار".
وأكد ميرونيوك أنه "لن يكون من الممكن القضاء على العجز بسرعة، فالأشجار الجديدة تستغرق عدة سنوات لإنتاج حبوب الكاكاو، وقد يحتاج المنتجون من عام ونصف العام إلى ثلاثة أعوام للقضاء على العجز".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت المنظمة الدولية للكاكاو أن النقص في حبوب الكاكاو في العالم، المستمر منذ عامين، سيستمر في عام 2024، فيما ستدعم صعوبات الشحن في البحر الأحمر الاتجاه الحالي نحو ارتفاع أسعار هذا الخام.
والعام الماضي، ارتفع متوسط أسعار حبوب الكاكاو بنسبة 38%، وبلغ ذروته في نهاية ديسمبر الماضي عند 4300 دولار/ للطن.