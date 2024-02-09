خبر سيء لمحبي الشوكولاته.. أسعار الكاكاو تحطم كل الأرقام

تجاوزت القيمة التبادلية لحبوب الكاكاو، اليوم الجمعة، سعر 6 آلاف دولار للطن الواحد، محطمة كل الأرقام القياسية السابقة لهذا المنتج، الذي يدخل في الكثير من الصناعات الغذائية، وليس فقط الشوكلاته.

وللمرة الأولى في التاريخ، وصلت القيمة السوقية لحبوب الكاكاو في العالم، اليوم الجمعة، إلى رقم قياسي جديد، أكثر من 6 آلاف دولار/ للطن.

ووفق بيانات تجارية، فإن السبب الرئيسي لتسارع الأسعار هو الجفاف في غرب أفريقيا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة وأزمة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، التي تعرقلها ميليشيا الحوثي.

ويقول الخبير الروسي في سوق الأوراق المالية، يفغيني ميرونيوك، إن الجفاف في غرب أفريقيا والتوتر في البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الأسمدة، كلها أسباب تثير أزمة حادة في نقص منتجات حبوب الكاكاو، وارتفاع أسعارها لفترة تتراوح بين عام ونصف العام، إلى ثلاثة أعوام قادمة.

وفي بداية شباط/فبراير الجاري، وصلت قيمة سعر طن حبوب الكاكاو إلى 5 آلاف دولار للمرة الأولى منذ عام 1977، وبعد أقل من أسبوع وصلت الأسعار إلى 5.5 ألف دولار/ للطن، متجاوزة الرقم القياسي المسجل منذ 47 عامًا.

واليوم الجمعة، وصل سعر حبوب الكاكاو أثناء التداول إلى 6014 دولارًا/للطن، لكنه تراجع بعد ذلك قليلًا إلى 6010 دولارات.