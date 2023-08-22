مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس.

وقالت شركة كايرون "Cheiron"، إن إدارة العمليات في الحقل الجديد تتم من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون- بيكو وكوفبيك 50%.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه تم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًّا.

ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميًّا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميًّا قبل تنمية حقل "شمال جيسوم" الشمالي.

والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، كما إنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز .