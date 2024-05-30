قوة الدولار تخفت بريق الذهب
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات رئيسة للتضخم، قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. حسب وكالة "رويترز".
وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2330.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2328.60 دولار.
وارتفع الدولار 0.5%؛ ما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار، منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو/ أيار.
وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوّط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدرّ عوائد.
ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، غدا الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 31.40 دولار، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1032.25 دولار، ونزل البلاديوم 2.1% إلى 944.75 دولار.