قوة الدولار تخفت بريق الذهب

وارتفع الدولار 0.5%؛ ما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار، منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو/ أيار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوّط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدرّ عوائد.

ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 31.40 دولار، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1032.25 دولار، ونزل البلاديوم 2.1% إلى 944.75 دولار.