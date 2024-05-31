الذهب مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي رغم غياب العوامل التي تكسب السوق زخما، الجمعة.

يأتي ذلك، وسط ترقب لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن توفر المزيد من المؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، بحسسب وكالة "رويترز".

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا ليستقر عند 2343.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0356 بتوقيت غرينتش.

وصعد المعدن النفيس 0.3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن و2.5% منذ بداية الشهر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2341.40 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" إن المكاسب الشهرية تعود إلى عامل شراء البنوك المركزية واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وتترقب السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، والمقرر نشرها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وقال يب جون رونج المحلل الإستراتيجي لأداء السوق لدى "آي.جي"، إن أي ارتفاع في نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يؤثر سلبا على الذهب، لكن الأمر قد يتطلب المزيد من العوامل لعكس الاتجاه الصعودي الأوسع مع احتمال تدخل المشترين للدفاع عن مستوى 2300 دولار.