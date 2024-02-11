تحويل الدفعة الثانية من المنحة السعودية للبنك المركزي اليمني

حولت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من المنحة المقدمة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لدعم معالجة عجز موازنة الحكومة، وفقاً للسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

وقال آل جابر عبر منصة "إكس" إنه "..تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي".

وأضاف أن ذلك يأتي "لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، قوله إن "الدفعة الثانية تأتي في ظل ظروف استثنائية حرجة، فضلاً عن المتغييرات العالمية، مما ستعطي لليمنيين دفعة أمل وإنقاذ".

وكانت السعودية، أعلنت في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، عن دعم الاقتصاد اليمني، ورفد الموازنة العامة، من خلال تقديم منحة مالية جديدة، تبلغ قيمتها مليار ومائتي مليون دولار، ستحولها كدفعات متتابعة، وقامت عقب أيام من إعلانها عن المنحة، بتحويل الدفعة الأولى، وقد بلغت مليار ريال سعودي.

ويعيش اليمنيون حالة اقتصادية مزرية، نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر، وغلاء المعيشة، في ظل تدني سعر العملة المحلية، مقابل العملات الأخرى، فضلاً عن أن مرتبات الموظفين في العديد من الدوائر الحكومية المختلفة، لم تصرف لهم، على مدار الشهرين الماضيين، مما فاقم ذلك من معاناة العديد من الأسر المتعففة.