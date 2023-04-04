أحد أكبر مشغلي الفنادق بالعالم ينقل مقره الرئيسي من باريس إلى دبي

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بحسب صحيفة غولف نيوز إنه "كانت تتبادر إلى ذهنه بعض المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن إلا أن فكرة دبي كانت تراوده، حيث تستمر الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي، وهي حالياً مركز اهتمام رئيسي حيث استقطبت بعضاً من المواهب وأفضل العلامات التجارية العالمية والشركات والمستثمرين".

وعن أسباب اختيار دبي أوضح أن "ازدهار الإمارة وجودة الحياة التي توفرها، جنباً إلى جنب مع سهولة ممارسة الأعمال التجارية والأمن وتوافر المعالم السياحية، جعلها جاذبة للغاية كموطن للأفراد والشركات معاً".

وكشف عن سبب آخر لاختيار دبي وهو الارتباط الجغرافي بأوروبا وآسيا وإفريقيا حيث يتوسع وجود "فيرمونت"، حيث لا يتجاوز طول الرحلات الجوية بين هذه المناطق ست ساعات وبفارق زمني بسيط بين توقيت الأسواق. والأهم من ذلك ما يقرب من 40% من مشاريع التطوير الحالية لـ «فيرمونت»، موجودة في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، لذلك وجود المقر في دبي يجعل المجموعة تستفيد من الفرص الهائلة في جميع أنحاء المنطقة.



وتدير مجموعة «فيرمونت» أكثر من 70 فندقاً حول العالم، وصرح ويليس بخطتها النشطة لتوسيع وجودها الفندقي المُدار في الإمارات، وقد تم افتتاح أول فندق فيرمونت في الشرق الأوسط في الإمارات، وندير حالياً خمسة فنادق في جميع أنحاء البلاد.