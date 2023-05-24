الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الأربعاء، وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذا آمنا، في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

وتحذر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن الحكومة الاتحادية، قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو حزيران.