ماكرون يضغط على "الصناعة الدفاعية" في بلاده

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة صارمة إلى الصناعة الدفاعية في البلاد، حث فيها على الانتقال السريع إلى "وضع اقتصاد الحرب" لتلبية الاحتياجات الملحة لأوكرانيا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، انتقد ماكرون، خلال حديثه في قاعدة شيربورج البحرية، ممارسات صناعة الدفاع.

وشدد على أن الجداول الزمنية للإنتاج المريحة سابقًا والتي تمتد لعدة سنوات لم تعد مقبولة، وأصر على أن تبني قطاع الدفاع لـ "نمط اقتصاد الحرب" يجب أن يتجاوز مجرد شعار ويصبح حقيقة ملموسة.

وتأتي هذه الدعوة للاستجابة السريعة بعد ستة أشهر من اعتماد قانون البرمجة العسكرية، الذي يخصص أكثر من 400 مليار يورو للجيش بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أعرب ماكرون عن إحباطه، واصفا الوضع بأنه لا يزال في مرحلة من التقلبات.

وأضافت الصحيفة أنه بمواجهة المشهد الجيوسياسي المتطور مع سيناريوهات الأزمات المتعددة، أكد ماكرون على ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات القوات المسلحة والحلفاء.

وسلط الضوء على الدعم المستمر لأوكرانيا بطرق عملية وملموسة، مشيراً إلى التشكيل الأخير لتحالف غربي لشراء معدات مدفعية لكييف بشكل مشترك.