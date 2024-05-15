استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده 1 %، أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 2362.80 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بعد ظهر اليوم. ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، من المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل بنسبة 0.3 % على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 % في الشهر السابق.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالي في موقع "كابيتال دوت كوم" إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي، وأضاف أنه "إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب؛ لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة" وفق تعبيره.

وتابع رودا "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024، لكنه أكد أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهرت بيانات، أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى 990.06 دولار، وصعد البلاتين 2.2 % إلى 1053.75 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.