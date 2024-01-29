حصار المزارعين وسائقي الأجرة يخنق شوارع باريس

تضرب الحكومة الفرنسية اليوم موعدا مع "الإثنين الأسود"، بدعوة من النقابات لحصار العاصمة، وإحداث شلل عام في البلاد، احتجاجا على أوضاع المزارعين وسائقي الأجرة.

ويقوم الموكب المكون من سائقي الأجرة والمزارعين بشلّ حركة اثنين من الممرات الثلاثة للطريق السريع في فرنسا A51 باتجاه إيكس، وفي نهاية الطريق ستقوم سيارات الأجرة بإنشاء حاجز صد عند رسوم المرور.

أربع نقابات لسيارات الأجرة تطالب بالحصار

ويأتي هذا الإضراب بناء على دعوة 4 نقابات لسائقي الأجرة، ضد أجور "نقل المرضى"، نصت عليها اتفاقية جديدة مع صندوق التأمين الصحي الوطني، وفق محطة "فرانس انفو".

وفي مارسيليا، أعلنت سيارات الأجرة عن "الإثنين الأسود"، وتجمع حوالي مئة سائق أمام "كازينو جيان لا فالنتين"، قبل التوجه إلى محافظة بوش دو رون حوالي الساعة 7:30 صباحًا، كجزء من عملية حصار واسعة النطاق في مرسيليا وفي جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، قال إريك بوكلون، الأمين العام لاتحاد سيارات الأجرة في مرسيليا: "ينص هذا الاتفاق على (خصم) في حالة نقل المرضى. مع حد أدنى يبلغ 16.5% في منطقة بوش دو رون حتى 31 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف: "لكن الحكومة الفرنسية تطلب من سائقي سيارات الأجرة القبول دون تحفظ بالاتفاقية الجديدة الصالحة للسنوات الخمس المقبلة، وبالتالي التوقيع على شيك على بياض".

وتابع: "أنه باحتساب التكاليف الإضافية كالوقود الذي تزايد، والصيانة، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، فإننا نقترب من خصم 25% على رحلة المريض مهما كان مقدارها. وتقدر النقابات عدد سيارات الأجرة المتوقعة في الموقع بنحو 700 سيارة".