بـ 170 مليون دولار.. "موانئ" السعودية توقع عقدين لتطوير ميناء جدة الإسلامي

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في السعودية، اليوم الأحد، عقدين بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال (ما يعادل نحو "170 مليون دولار") بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة وقعت العقدين مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية، وشركة المشروعات للخدمات البحرية.

ويأتي ذلك في إطار مبادرات "موانئ" لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وإطلاق العوامل التمكينية عبر مباشرة أكثر من 160 مشروعا تسهم في تحقيق التحول النوعي في الموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة، إن "العقد مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية؛ يستهدف ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية، من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية".

وأشارت إلى أن العقد مع شركة قادة البناء سيُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ 24 ألف حاوية قياسية ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وفيما يتعلق بالعقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، أوضحت الوكالة، أنه سيتم بموجبه إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 مترا للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة.

وأشارت الوكالة إلى أن العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية يهدف إلى إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الإستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.