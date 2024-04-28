بدء الاجتماع المفتوح للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

بدأت، الأحد، أعمال الاجتماع المفتوح ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان "ما هو نوع النمو الذي نحتاجه".

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أعمال المنتدى المفتوح بتنظيم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، في الفترة بين الـ28 والـ29 من أبريل/نيسان الجاري.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها: التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية.

وفي كلمة له في الجلسة الأولى، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن التوترات الجيوسياسية تعدّ الخطر الرئيس الذي يواجهه الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هذه التوترات تجلب معها آثارًا مباشرة على الاقتصادات العالمية، مثل: التجزئة الاقتصادية، والإجراءات الحمائية، إضافة إلى استخدام الاقتصاد كأداة لتحقيق الأهداف الجيوسياسية، ويتضمن ذلك وضع قيود على التجارة والتقنية وغيرها.

وبيّن أنه يجب التركيز على تنمية رأس المال البشري وذلك على المدى الطويل، بالإضافة إلى الابتكار والتقنية، إذ يعتبر هذان العاملان محركين رئيسين للنمو ذي الجودة العالية.

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال جلسة لها، إن ضعف الإنتاجية حول العالم مسؤول عن 50 في المئة من التراجع بالنمو الاقتصادي.

وذكرت غورغييفا أن قوة الدولار تجعل مواجهة التضخم أكثر صعوبة، "في حين أنه رغم التوجه إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإنها لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".

ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسِين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.