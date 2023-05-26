مجموعة السبع ستعقد أول اجتماع بشأن الذكاء الاصطناعي

قالت اليابان، اليوم الجمعة، إن مسؤولين من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سيجتمعون خلال أيام لبحث المشكلات المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي.بي.تي.

ووافق زعماء مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة ودولًا من الاتحاد الأوروبي واليابان، الأسبوع الماضي، على إقامة منتدى بين الحكومات تحت اسم "عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي" لمناقشة القضايا المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.