روسيا: تعزيز العلاقات مع الصين إيجابي لاقتصاد البلدين

نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين قوله، الثلاثاء، إن تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادَي البلدين، وإن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

وذكر ميشوستين، خلال زيارة للصين، أن روسيا ستواصل تصدير المواد الهيدروكربونية إلى بكين "على أساس طويل الأجل"، وأن موسكو مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية إليها، زيادة كبيرة.

وكانت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية، أظهرت أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين في مارس/ آذار، مع اقتناص المشترين فرصة العقوبات المفروضة على خامي الأورال وإسبو ليشتروا الشحنات بخصومات كبيرة.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي الواردات من روسيا 9.61 مليون طن في آذار/ مارس، أو 2.26 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وزادت الشحنات 50% من 1.50 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2022.

يأتي هذا بالمقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، مما رفع إجمالي كميات النفط الروسي خلال الربع الأول إلى 25.29 مليون طن.

وكان الرقم القياسي السابق لحجم الشحنات الشهرية من روسيا إلى الصين 1.98 مليون برميل يوميا في أيار/ مايو 2022.