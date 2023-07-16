حقل الشرارة الليبي يستأنف إنتاج النفط "جزئياً" بعد الإفراج عن وزير سابق مختطف

قال مهندسا نفط في حقل الشرارة الليبي، السبت، إن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يومياً من أصل 290 ألفاً في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة. وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً. ويقع في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.

كما استؤنف إنتاج النفط بحقل الفيل الليبي مساء السبت، وفقاً لمهندسين في الحقل، بعد أن أغلقه محتجون يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة.

ويبلغ إنتاج حقل الفيل 70 ألف برميل يوميا وتديره شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وجرى إغلاق حقل شرارة بالإضافة إلى حقلي "الفيل" و"108" من جانب قبيلة الزوي احتجاجاً على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، ولا يزال الحقلان الآخران "الفيل" و"108" مغلقين.

وكان زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق، أكد لرويترز، الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.

وقال وزير النفط الليبي محمد عون، السبت، لتلفزيون الشرق الذي يتخذ من دبي مقراً إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل. كما ذكرت وزارة النفط أن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه".