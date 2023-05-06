المغرب: نواجه موجة الجفاف بدعم البذور والأسمدة وزراعة النباتات

وأكد أن الحكومة تسعى إلى ضمان توافر المنتجات الأساسية، مثل: البطاطس، والطماطم، والبصل، والحبوب، موضحًا أن العقبة الأساسية هي نقص المياه بسبب الجفاف.

وقال: "العائق الكبير هو الماء في ظل الجفاف الذي عاشه المغرب، العام الماضي، ويمتد إلى العام الحالي".

وأضاف: "نستغل أية قطرة ماء نتوافر عليها لكي ننتج ما هو موجود حاليًا".

ويقول خبراء إن المغرب يعاني من شح مائي شديد في ظل أسوأ جفاف تتعرض له البلاد منذ 4 عقود.

وبلغت أسعار الخضراوات والفواكه، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مستويات قياسية، مما أسهم بزيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية.