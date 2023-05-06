المغرب: نواجه موجة الجفاف بدعم البذور والأسمدة وزراعة النباتات
أعلن مسؤول مغربي كبير، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعمل على تعزيز سلاسل الإنتاج من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة لخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع زراعة النباتات القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية، في ظل أسوأ أزمة جفاف يعيشها المغرب منذ أكثر من 4 عقود.
وقال وزير الفلاحة محمد صديقي في ندوة صحفية على هامش الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس: "هناك مبادرات حكومية لضمان استقرار الأسعار"، مضيفًا أن "التوازن بين السياسة الفلاحية (الزراعية) والغذائية هو إشكالية العالم اليوم، وليس المغرب فقط".
وأكد أن الحكومة تسعى إلى ضمان توافر المنتجات الأساسية، مثل: البطاطس، والطماطم، والبصل، والحبوب، موضحًا أن العقبة الأساسية هي نقص المياه بسبب الجفاف.
وقال: "العائق الكبير هو الماء في ظل الجفاف الذي عاشه المغرب، العام الماضي، ويمتد إلى العام الحالي".
وأضاف: "نستغل أية قطرة ماء نتوافر عليها لكي ننتج ما هو موجود حاليًا".
ويقول خبراء إن المغرب يعاني من شح مائي شديد في ظل أسوأ جفاف تتعرض له البلاد منذ 4 عقود.
وبلغت أسعار الخضراوات والفواكه، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مستويات قياسية، مما أسهم بزيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية.