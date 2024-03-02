"دبي العالمي للقوارب".. أبرز علامات اليخوت
يضم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 تشكيلة واسعة من اليخوت والتصاميم المبتكرة والمزايا الفاخرة التي تم الكشف عنها حديثاً.
وتركز دورة هذا العام من المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، على التصاميم الاستثنائية والابتكار والحرفية العالية التي تظهر في القوارب الفاخرة والقوارب التي تعتمد تقنية الهيدروفويل، وفقاً لبيان صحفي تلقى موقع "إرم نيوز" نسخة منه.
وبمشاركة أبرز علامات اليخوت العالمية، يستمر المعرض حتى 3 مارس، ويرحب بالزوار من أوروبا والشرق الأوسط، فيما أشار العارضون إلى زيادة عدد المهتمين باقتناء اليخوت من المستثمرين الأتراك والروس والبريطانيين والسعوديين والإسبان.
فينماستر للقوارب
نجحت شركة فينماستر للقوارب في بيع قارب جرانديزا 37 سي إيه، أكبر طرازات الشركة، إلى مرسى خور دبي.
ومن المقرر بناء القارب وفق المواصفات الخليجية ليوفر مزيجاً مثالياً من الراحة والأناقة، مع دمج منهجيات مقاومة عوامل الطقس ضمن التصميم. ويتضمن اليخت الصغير مزايا مستدامة تتماشى مع المعايير البيئية الحديثة، كما يضم مقصورتين وصالات خارجية وداخلية كبيرة ومطبخاً.
سيرينا ياكتس
كشفت شركة سيرينا ياكتس عن يخت "ويش" بطول 26.8 متر، والذي يوفر أعلى درجات الفخامة والأداء المميز، ما يتيح للركاب الاستمتاع بتجارب ممتعة إلى مختلف الوجهات.
وتبلغ السرعة القصوى لليخت 25 عقدة، مع مساحة رحبة تتسع لـ10 أشخاص إلى جانب أفراد الطاقم الـ4.
جلف كرافت
تستعرض علامة اليخوت الإماراتية جلف كرافت 15 يختاً مميزاً، بما يشمل نوماد 101 وماجيستي 111 ويخت ماجيستي 60 الجديد الذي يطلق على الصعيد العالمي للمرة الأولى، ويبلغ طوله 18.5 متر، ويتميز بتصميمه العصري واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمرافق الفخمة التي يضمها للارتقاء بمفهوم اليخوت الفاخرة.
فيريتي ياتس
تستعد العلامة الإيطالية لإطلاق يخت ريفا 82 ديفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع في دبي، حيث يصل طول اليخت إلى 25.3 متر، ويضم مجموعة واسعة من المزايا، مثل التصميم المتقدم من أجل تحسين الجوانب الجمالية والوظيفية، بما في ذلك الشفير المرتفع مع قطع مركبة مطلية بدلاً عن سياج الحماية التقليدي والمصنوع من الحديد.
كما يوفر اليخت مساحة لناقلة بحرية نفاثة بطول 4 متر، إلى جانب مجموعة من مساحات المعيشة الفاخرة التي تحتضن حواجز جانبية قابلة للطي تساهم بزيادة عرض اليخت البالغ 6 متر بنسبة 50%.
سان سيكر
تستعد علامة اليخوت الفاخرة الرائدة عالمياً لإطلاق أربعة يخوت هذا الأسبوع مع توقعات بأن يصل عددها إلى خمسة، بما في ذلك يخت 65 سبورتس، الذي يبلغ طوله 20.7 متر ويصل إلى سرعة 35 عقدة؛ ويخت منهاتن 68 باسيفيك، وهو خيار مثالي للإبحار خلال الصيف بفضل سطحه الذي يحتضن قمرة قيادة خلفية ضخمة، ومعرضاً، ومساحة لتناول الطعام، وصالوناً.
وينفرد يخت منهاتن 55 بتصميمه المميز الذي يجعله خياراً مثالياً لقضاء الوقت بصحبة العائلة والأصدقاء، بينما يتسع يخت سان سيكر 88، الحائز على جوائز، لما يصل إلى ثمانية ضيوف، ويضم مقصورتين مزدوجتين، ومقصورة لكبار الشخصيات في المقدمة، إلى جانب غرفة مخصصة لمالك اليخت. ومن المتوقع أن تكشف العلامة عن يخت سوبرهوك 55 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحاً للمشاهدة بشكل خاص.
أزيموت
يخت أزيموت إس 7 هو أحدث الإضافات إلى سلسلة إس، كما أنه يخت رياضي بطول 22 متر يركز على الاستدامة، ويجمع بين التصميم الفاخر والالتزام الراسخ تجاه الاستدامة، ليرسي معاييراً جديدة في مجال اليخوت الفاخرة.
وانطلاقاً من مساعي العلامة الرامية إلى تخفيض استهلاك الوقود بأكبر قدر ممكن، عملت أزيموت على تزويد يختها الجديد بأجهزة اعتراض مؤتمتة تحسن القطع عند كل سرعة يبلغها اليخت، ما يضمن تحقيق أفضل ديناميكا مائية للأداء والكفاءة.
ويسهم كل من نظام الدفع ثلاثي العنفات وأنابيب المياه وألياف الكربون المحسنة، بتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30% في نطاق السرعة الرئيسية.
بوش آند نوبل
قدمت بوش آند نوبل اليخت الخشبي خلال المعرض، وهو أكبر يخت خشبي فاخر في العالم بطول 50 مترا، ويتميز بتصميمه الخشبي الخارجي الكلاسيكي والمستوحى من المراكب الشراعية العربية التقليدية، بينما يتألق بتفاصيل داخلية، بما في ذلك أرقى المفروشات الإيطالية، التي توفر أجواء مريحة وجذابة وعصرية.
وتم عرض اليخت الفاخر من قبل مجموعة بوش آند نوبل، التي تندرج علامة سان سيكر جلف تحت مظلتها، ومن المتوقع أن يحظى بشعبية كبيرة بين اليخوت المعروضة هذا الأسبوع في معرض دبي العالمي للقوارب.
إس إف لليخوت
أعلنت شركة إس إف لليخوت عن عرض يختين مميزين في معرض دبي العالمي للقوارب 2024، وهما بريستيج إم 48 وريفييرا RCAT 50، حيث يوفر يخت بريستيج إم 48، الذي يصل طوله إلى 15 متر، أعلى درجات مرونة الملاحة في حالات الحركة والاستقرار، مما يضمن للركاب تجارب ملاحة هادئة في البحر. ويتميز اليخت أيضاً بتصميمٍ سلس يضمن أقصى درجات الراحة والأداء الاستثنائي، وتصل سرعته القصوى إلى 20 عقدة، مما يتيح للركاب فرصة الاستمتاع برحلات سريعة وسلسة.
ويوفر يخت وريفييرا RCAT 50 تجربة رفاهية مميزة ويمتاز بطول 15،4 مترا وهو مصمم لزيادة المساحة إلى حدودها القصوى، مع سعة جلوس تصل إلى 10 أشخاص وشرفة واسعة في المقدمة، ملائمة للاسترخاء والترفيه.