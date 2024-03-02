"دبي العالمي للقوارب".. أبرز علامات اليخوت

فيريتي ياتس

تستعد العلامة الإيطالية لإطلاق يخت ريفا 82 ديفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع في دبي، حيث يصل طول اليخت إلى 25.3 متر، ويضم مجموعة واسعة من المزايا، مثل التصميم المتقدم من أجل تحسين الجوانب الجمالية والوظيفية، بما في ذلك الشفير المرتفع مع قطع مركبة مطلية بدلاً عن سياج الحماية التقليدي والمصنوع من الحديد.

كما يوفر اليخت مساحة لناقلة بحرية نفاثة بطول 4 متر، إلى جانب مجموعة من مساحات المعيشة الفاخرة التي تحتضن حواجز جانبية قابلة للطي تساهم بزيادة عرض اليخت البالغ 6 متر بنسبة 50%.

سان سيكر

تستعد علامة اليخوت الفاخرة الرائدة عالمياً لإطلاق أربعة يخوت هذا الأسبوع مع توقعات بأن يصل عددها إلى خمسة، بما في ذلك يخت 65 سبورتس، الذي يبلغ طوله 20.7 متر ويصل إلى سرعة 35 عقدة؛ ويخت منهاتن 68 باسيفيك، وهو خيار مثالي للإبحار خلال الصيف بفضل سطحه الذي يحتضن قمرة قيادة خلفية ضخمة، ومعرضاً، ومساحة لتناول الطعام، وصالوناً.

وينفرد يخت منهاتن 55 بتصميمه المميز الذي يجعله خياراً مثالياً لقضاء الوقت بصحبة العائلة والأصدقاء، بينما يتسع يخت سان سيكر 88، الحائز على جوائز، لما يصل إلى ثمانية ضيوف، ويضم مقصورتين مزدوجتين، ومقصورة لكبار الشخصيات في المقدمة، إلى جانب غرفة مخصصة لمالك اليخت. ومن المتوقع أن تكشف العلامة عن يخت سوبرهوك 55 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحاً للمشاهدة بشكل خاص.