النفط يرتفع بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية

مدد النفط مكاسبه من الجلسة الماضية، اليوم الخميس، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

لكن حد من المكاسب ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة "أوبك+" لزيادة الإمدادات، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً بما يعادل 0.40^ إلى 78.72 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.55% إلى 74.48 دولار.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وفقا لاستطلاع لرويترز في الفترة من 31 مايو/ أيار إلى 5 يونيو/ حزيران، ليعوض التأثير السلبي الناتج عن أنباء الإمدادات.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة الأمريكية ليس مؤكداً مع عودة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الذي يمثل الغالبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في مايو/ أيار بعد انكماشه في الشهر السابق.

وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال خاما القياس يتجهان صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4% حتى اليوم الخميس، تأثرا بأحدث قرار حول الإمدادات من "أوبك+".

واتفقت المجموعة، الأحد الماضي، على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجياً من 8 أعضاء اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، الأربعاء، أن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو/ تموز.

وجاءت هذه الخطوة وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام قفزت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو/ أيار، مقارنة مع تقديرات المحللين بتراجع 2.3 مليون برميل.