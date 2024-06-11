حال فرض رسوم على صادراتها.. الصين تهدد بـ"ضرب" الزراعة الأوروبية
هددت الصين الاتحاد الأوروبي بـ"رد فعل سريع"، حال فرضه أي رسوم جمركية على صادراتها، "يضرب" الزراعة الأوروبية ككل، بحسب مجلة "بوليتيكو".
وقالت المجلة إن ذلك يأتي في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، لمواجهة ما يعتبره "ممارسات تجارية غير عادلة".
وتستعد المفوضية الأوروبية لإبلاغ الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في الصين مطلع الأسبوع المقبل بقرارها فرض رسوم جمركية مؤقتة عليها ابتداءً من الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
في المقابل، ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن بكين تعتزم إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق بشأن واردات لحوم الخنزير ومنتجات الألبان.
وأشارت إلى أن قيمة هذه الواردات بلغت في عام 2023 نحو 5 مليارات يورو، ما يعادل ربع صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية إلى الصين، و2% من إجمالي الصادرات.
مفوض الزراعة الأوروبي المنتهية ولايته، يانوش فويشيكوفسكي، قال إنه "لا يريد أن يقع القطاع في شرك الخلافات التجارية".
وقالت كبيرة مستشاري السياسات التجارية في "كوبا كويغا"، وهي أكبر جماعة ضغط للمزارعين في أوروبا، كسينيا سيموفيتش، إن "المفوضية بحاجة إلى أن تتأكد من أننا لا نتحمل فاتورة هذا النزاع".
ووصف مدير مكتب اللحوم في بلجيكا، يوريس كوينين، وهو جهة تنسيقية للتصدير، السوق الصينية بأنها "بالغة الأهمية بالنسبة لقطاع لحوم الخنزير الأوروبي".
وأشار إلى حجم السوق الصينية التي لا يمكن تجاهلها، إذ إن 1.4 مليار مستهلك صيني يأكلون لحم الخنزير بكميات تفوق ما تستهلكه آسيا وأفريقيا مجتمعتين.
وتبلغ الرسوم الجمركية حاليًّا 12%، وسيشكل رفعها إلى 20% وقوع المصدرين في ورطة.
وسواء تم فرض رسوم جمركية أم لا، فإن الأسعار غير التنافسية للخنزير الأوروبي تعني أن هذا الرقم سيتراجع خلال العام الجاري، وفقًا لتقديرات المفوضية.
وبالنظر إلى أن السياسيين لا يزالون يتخوفون من موجة احتجاجات المزارعين التي اندلعت خلال العام الجاري، فقد اتسمت بكين بالذكاء في تهديدها الزراعة الأوروبية بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية، بحسب "بوليتيكو".