تراجع معظم بورصات الخليج وسط تقلب أسعار النفط

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وسط تقلّب أسعار النفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط مع مواصلة المستثمرين توخّي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقّعة من تحالف أوبك+، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.