تراجع معظم بورصات الخليج وسط تقلب أسعار النفط
تراجعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وسط تقلّب أسعار النفط.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط مع مواصلة المستثمرين توخّي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقّعة من تحالف أوبك+، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الأربعاء، أن أسعار النفط ستتعرّض لضغوط شديدة في 2024 في ظل مخاطر النمو العالمي، ومن بينها التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين وانخفاض الطلب، بينما تتوقّع الأسواق أن يمدد تحالف أوبك+ خفض الإنتاج.