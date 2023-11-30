مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق الماليةرويترز - أرشيفية

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تقلب أسعار النفط

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وسط تقلّب أسعار النفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط مع مواصلة المستثمرين توخّي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقّعة من تحالف أوبك+، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تحالف «أوبك+» يدرس خفض إنتاج النفط اليوم

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الأربعاء، أن أسعار النفط ستتعرّض لضغوط شديدة في 2024 في ظل مخاطر النمو العالمي، ومن بينها التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين وانخفاض الطلب، بينما تتوقّع الأسواق أن يمدد تحالف أوبك+ خفض الإنتاج.

أسواق الأسهم الخليجية
الأسواق
الأسهم

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com