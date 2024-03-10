مصر.. ارتفاع التضخم إلى 35.7% في فبراير

وقرّر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أي ما يعادل 6%، في محاولة لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار الذي تخطى الـ50 جنيهًا في بعض الأوقات، من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.

وبالمقابل وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقًا عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتحرير كامل للجنيه بهدف القضاء على السوق الموازي، والتخفيف من أثر التضخم الحاصل في السوق.

وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي، وأكدت أنه سيتم تقديم البرنامج الإصلاحي للسوق المصرفي قريبًا لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية إلى خفض التوقعات التضخمية، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.