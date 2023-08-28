للمرة الأولى.. مجالس بلدية في بريطانيا تتجه لإعلان إفلاسها

كشفت دراسة حديثة أن ما لا يقل عن 30% من المجالس البلدية في بريطانيا، والتي تتمركز في المناطق الأفقر في البلاد تخطط لإعلان إفلاس فعلي هذا العام أو العام المقبل.

يأتي ذلك التوجه، بعد فشل تلك المجالس المحلية البريطانية في تحقيق التوازن بالميزانية السنوية، حسب صحيفة "إندبندنت".

وكشفت الدراسة الاستقصائية التي شملت 47 سلطة محلية في الشمال والساحل الجنوبي عن الضغط الشديد على الموارد المالية، مما يعني أن 5 منها تعمل حاليًا على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر إشعارًا بموجب المادة 114 بعدم قدرتها على موازنة ميزانيتها السنوية لعام 2023-2024.

وقالت الصحيفة، إن 9 مجالس أخرى أعضاء في مجموعة المصالح الخاصة للسلطات البلدية "سيجوما" (Sigoma) قالت إنها قد تضطر إلى إعلان إفلاسها العام المقبل.

وذكرت مجموعة "سيجوما"، أن هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها العديد من مجالس الأعضاء في إصدار "إشعار القسم 114"، الذي يجمد الإنفاق غير الضروري.