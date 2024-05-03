"وول ستريت" تغلق مرتفعة بفضل ميل الاتحادي للتيسير‎

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتيسير بشكل أكبر من المتوقع فيما يتعلق بسعر الفائدة الأربعاء ووابل من البيانات المتباينة في تقارير اقتصادية ونتائج الأعمال.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 46.97 نقطة بما يعادل 0.94% إلى 5065.36 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" 238.54 نقطة أي 1.53% إلى 15844.02 نقطة، وتقدم المؤشر "داو جونز الصناعي" 327.28 نقطة أي 0.86% إلى 38230.57 نقطة.