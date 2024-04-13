"خطوة تاريخية".. قرار بإضراب عمالي جماعي في أكبر مصنع بريطاني للصلب

في خطوة تاريخية، صوت العمال في أكبر مصنع لإنتاج الصلب في بريطانيا على الشروع في إضراب للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود.

ويأتي هذا القرار مدفوعًا بالمخاوف بشأن الخسارة الوشيكة لـ 2800 وظيفة، على خلفية إعادة الهيكلة الكبيرة داخل المصنع.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "ABC" الأمريكية، كشفت النقابة العمالية أن "1500 من أعضائها العاملين في مصنع جنوب ويلز المترامي الأطراف، إلى جانب العمال في منشأة المعالجة نيوبورت لانويرن القريبة، أيدوا بأغلبية ساحقة الدعوة إلى الإضراب، بعد أن أعلنت شركة تاتا ستيل، المجموعة الهندية التي تمتلك المصنع، خططًا لتبسيط العمليات من خلال التخلص من آلاف الوظائف".

ويتضمن اقتراح الشركة، الذي تم الكشف عنه في يناير/كانون الثاني، "إغلاق كلا الفرنين العاليين في بورت تالبوت؛ بهدف تحديث العمليات من خلال اعتماد أفران القوس الكهربائي الأكثر استدامة بيئيًا".

ومع ذلك، فإن هذا التحول يأتي بتكلفة بشرية كبيرة، كما أقر المسؤولون النقابيون الذين يجادلون بوجود مسارات بديلة.

وانتقدت الأمينة العامة للنقابة العمالية في بريطانيا، شارون جراهام، استراتيجية تاتا ورد فعل الحكومة، واصفة إياهما بأنهما من أعراض التفكير قصير الأمد.