البنك الدولي يبشر اليمن بعوائد اقتصادية "كبيرة" إذا تحقق السلام

قال البنك الدولي في تقرير جديد نشره، اليوم الثلاثاء، إن توصل اليمنيين إلى اتفاق سلام دائم في بلادهم سيأتي بعوائد اقتصادية "كبيرة" وسيسهم في نمو الاقتصاد الذي تراجع 50 % بسبب الحرب.

وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان (المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة) أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانًا بعوائد سلام كبيرة لأبنائه، والتي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي".

وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى "زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة بالوضع الراهن".

وبشّر التقرير اليمنيين أن السلام سيصاحبه نمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية، فضلًا عن تراجع نسب الفقر.

ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضًا أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.

ونقل البنك عن تانيا ميير مديرة مكتبه في اليمن قولها: "إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني".