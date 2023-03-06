بعد تصريحات سعيّد عن المهاجرين.. البنك الدولي يعلق عمله مع تونس

ووصف سعيد، خلال بيان يوم 21 فبراير يطلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الأفريقي والحد من هويتها العربية.

وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة اعتقلت مئات المهاجرين وقام أصحاب العقارات بطرد المئات من منازلهم دون مهلة كافية، كما تم طرد مئات آخرين من عملهم.

وأفاد العديد من المهاجرين بأنهم تعرضوا لهجمات من بينها الرشق بالحجارة من قبل مجموعات من الشبان في أحيائهم.

وذكرت جماعات حقوقية أن الشرطة كانت بطيئة في الرد على مثل هذه الاعتداءات.