مطار دبي يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019

كشفت شركة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، أن مطار دبي الدولي حقق خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر موقعها ومنصاتها أن حركة المسافرين خلال هذه الفترة تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا في العام 2019.

وبحسب البيان، استقبل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر من 100% من أعداد المسافرين المُسجّلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.