مطار دبي يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019
كشفت شركة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، أن مطار دبي الدولي حقق خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر.
وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر موقعها ومنصاتها أن حركة المسافرين خلال هذه الفترة تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا في العام 2019.
وبحسب البيان، استقبل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر من 100% من أعداد المسافرين المُسجّلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
وسجّل مطار دبي الدولي أداءً متميزاً خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت حركة المسافرين عن الفترة نفسها من العام السابق بواقع 42.7% لتصل إلى 20.3 مليون مسافر.
وكان شهر مايو/أيار الأكثر ازدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 6.9 مليون مسافر، وفق البيان.
وبفضل الأداء القوي خلال الربع الثاني، ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر المطار في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة مع 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%.
وأعربت مطارات دبي عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، متوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.