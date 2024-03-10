وزير فلسطيني لـ"إرم نيوز": نسبة البطالة في غزة "مهولة"

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أن "آلة الحرب الإسرائيلية دمرت على مدى أكثر من 150 يومًا جميع قطاعات الحياة في قطاع غزة؛ ما أدى إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل بنسبة ثلاثة أضعاف، وهذا رقم مهول ولا سيما مع تدمير المؤسسات والمنشآت الخاصة من مصانع وشركات ومحال تجارية".

وبين أبو جيش، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الجهات المختصة أصبحت عاجزة عن إحصاء الدمار الذي سببته الحرب الإسرائيلية على الشعب في غزة، بسبب عدم توقف الحرب لحظة واحدة".

وأوضح أن "عشرات الآلاف من الفلسطينيين انضموا إلى نحو 300 ألف عاطل فعلي عن العمل في غزة، وأن عمال المياومة والأجرة اليومية، ومن كانوا يعملون داخل إسرائيل وجرى منعهم من الدخول بعد الحرب، وجدوا أنفسهم بلا عمل".