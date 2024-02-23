النفط الليبي.. ضحية شبكات التهريب المنظمة

ساهمت الأزمات التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وما تبع ذلك من انتشار للميليشيات المسلحة، في نشوء شبكات منظمة لتهريب النفط إلى أوروبا ومناطق أخرى، ألحقت خسائر فادحة بالبلاد.

واتهم تحقيق نشرته منظمتا "بابليك آي" و"تريال أنترناشيونال"، شركة كولمار السويسرية، بالتورط في عمليات تهريب النفط، وقال إن العملية تمت من خلال ثلاثة مسارات تتبعها ناقلات نفط من الساحل الليبي.

وذكر التحقيق أن هذه الناقلات أفرغت حمولتها 22 مرة في صهاريج تخزين استأجرتها شركة كولمار في مالطا.

وكشف أن المنتجات النفطية المدعومة تقوم مجموعة مسلحة تسيطر على مصفاة ليبية بسرقتها، وتهريبها بوساطة قوارب الصيد إلى ناقلات النفط التي ذهبت إلى مالطا.