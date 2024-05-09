"غولدمان ساكس" يستبعد رفع إنتاج "أوبك+" في اجتماع يونيو‎

قال بنك "غولدمان ساكس"، الأربعاء، إنه لم يعد يتوقع أن يعلن تحالف "أوبك+" في يونيو/حزيران عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية، وفق "رويترز".

وأضاف البنك المدرج في "وول ستريت"، في مذكرة أن "زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37% فقط لأن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج في يونيو/حزيران".

وأردف أنه "في حين أن تفسيرنا لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو مقابل 9.2 سابقا".

وأفاد البنك بأنه "لا يزال يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولارا في 2025".

وكان سعر برنت عند التسوية الأربعاء أقل من 84 دولارا للبرميل.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الثلاثاء، إنه "لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط".