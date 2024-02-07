السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور في مصر 50%

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، في منشور عبر "فيسبوك"، أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن تنفيذها سيتم اعتبارًا من مارس المقبل.

كما وجه السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.