إسرائيل تخنق الحياة.. شلل في حركة الاقتصاد والتجارة بالضفة الغربية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن اقتصاد الضفة الغربية في حالة تدهور والحركة التجارية فيها مشلولة، بفعل تشديد إسرائيل قبضتها على الحياة والعمل في المنطقة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه بينما تحاصر إسرائيل غزة وتقصفها، فإنها تشن حربًا اقتصادية في الضفة الغربية، من خلال فرض قيود شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وإلغاء تصاريح العمل، وإعاقة حرية الحركة، واحتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية لعدة أشهر.

ونتيجة لذلك، فقد العديد وظائفهم ولا يتم دفع الرواتب، فيما انخفض الإنتاج المحلي بشكل حاد، وتدعّي إسرائيل فعل ذلك لأسباب أمنية، وفق ما ذكرت "واشنطن بوست"، التي أضافت أن المخاوف تزداد بشأن حدوث اضطرابات واسعة النطاق ومخاوف من أن ينضم المزيد من الشباب، خاصة في مخيمات اللاجئين الفقيرة، إلى الجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد إسرائيل.