موسكو: دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة عام 2024

قالت وزارة الخارجية الروسية إن المجموعة الاقتصادية لدول "بريكس" أعربت عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا للمجموعة عام 2024.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع " RT"، إنه عقب اجتماع رؤساء خارجية دول "بريكس" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا دعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024، وعقد القمة المقبلة في مدينة قازان الروسية.

وستتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في العام المقبل.

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من يناير/كانون الثاني"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدماً، وستساعدهم في "بدء العمل".

يذكر أنه تقرر توسيع عدد أعضاء المجموعة خلال قمة مجموعة "بريكس" في ميدنة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا في 22 – 24 أغسطس/ آب الماضي.

واعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، سينضم إلى المجموعة التي كانت تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، كل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا.