ليبيا.. قرار قضائي جديد بوقف "ضريبة الدولار"

قررت محكمة ليبية، الخميس، وقف العمل بشكل "مؤقت"، بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، ما يُعرف محليًا بـ"ضريبة الدولار".

وجاء قرار محكمة استئناف مصراتة، لحين الفصل في الموضوع، غداة قرار مماثل من محاكم جنوب طرابلس، وأجدابيا، واستئناف بنغازي.

وكان صالح قرر، في منتصف مارس/ آذار الماضي، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها سيستمر حتى نهاية العام فقط.