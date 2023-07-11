العراق: انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل لمحطات الكهرباء

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية، بعد اتفاق ثنائي مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوله: "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز، وبه ستنتهي الأزمة الحالية".

وأضاف السوداني في كلمة وجهها للشعب، اليوم الثلاثاء، أنه" تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءًا من مساء اليوم، إذ سيتدفق 10 ملايين م3 قياسي، وستعود إلى ذات الكميات السابقة، وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".