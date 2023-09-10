إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا تحسبا للعاصفة دانيال

قال مهندسان بقطاع النفط إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء اليوم السبت لمدة ثلاثة أيام؛ بسبب العاصفة المتوقعة "دانيال".

وفي وقت سابق من شهر تموز الماضي، قال وزير النفط الليبي محمد عون إن الإغلاق المستمر منذ أيام لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل حتى الآن.

وأُوقف الإنتاج في حقول الفيل، والشرارة، و108، إثر احتجاج من قبيلة الزوي على اختطاف "فرج بومطاري" وزير المالية في الحكومة السابقة.

وتشكلت العاصفة دانيال، التي اكتسبت خصائص شبه استوائية بشكل نادر، في مثل هذا الوقت من العام وسط البحر الأبيض المتوسط، وتسببت بهطول كميات كبيرة من الأمطار في اليونان، قبل أن تتحرك صوب السواحل الشمالية الشرقية لليبيا، مكتسبة المزيد من القوة والرطوبة بسبب دفء مياه المتوسط.

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة بهطول أمطار طوفانية في مناطق شمال شرق ليبيا، لا سيما بنغازي وطبرق وراس لانوف، يومي الأحد والاثنين، مصحوبة برياح قوية وتساقط للبرد والعواصف الرعدية.